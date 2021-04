Ferrari, det eksotiske italienske superbilmerket alle bilentusiaster har et forhold til. Det kan være delte meninger om hvilke modeller som er penest og hvilke de har bommet stygt med, men alle kan være enige i at selskapet fra Maranello har produsert noen mesterverk siden oppstarten i 1929.

Plakater av 250 GTO, F40, 488 GTB, Dino 246 og F355 har alle hengt på veggen i ett og annet gutterom, og flere av modellene er fortsatt noen av de peneste i bilhistorien.

For å henge med i utviklingsracet av superbiler, og etterhvert hyperbiler, har Ferrari i likhet med flere andre produsenter begynte å kombinere elmotorer med store bensindrikkende motorer. I 2013 lanserte Ferrari LaFerrari, et hybridbeist som kombinerer en V12 og en elektrisk motor. Til sammen produserte de to motorene 950 hestekrefter, og Ferrari gjorde virkelig sitt inntog inn i fremtiden.

Nå har Ferrari lansert en helt ny hybridvariant med navnet SF90 Stradale, som Finansavisen Motor har vært ute og testet. 1.000 hestekrefter, der 780 av de kun kommer fra en 4-liters bensindrikkende V8er, firehjulstrekk, 1.570 kg. og 0-100 km/t ekspederes på 2,5 sekunder. Den kombinasjonen høres fryktelig dyr ut, men er den kanskje ganske mye bil for pengene?

Billig Ferrari?

– Jeg tror startprisen er på rundt fem millioner kroner, men bilen vi kjørte koster rundt 5,5 millioner kroner. Bare ryggekameraet koster flere titusen kroner, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Det begynner å bli ganske mange biler som koster noen millioner. En bil til én million kroner er ikke så veldig vanskelig å oppdrive med det avgiftssystemet vi har i Norge, påpeker bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

Mørch Larsen påpeker også at mange vil se på bilen som et investeringsobjekt, og at det ikke er vanskelig å forsvare prisen.

– Skal vi strekke oss til å si at den er billig, spør Sæbø.

– Det er mye bil for pengene i den klassen den befinner seg i, sier Mørch Larsen, som ikke vil påstå at den er billig.

