Audi opplyser også at de har utviklet et eget spill, for å underholde passasjerer mens bilen lades. Frontlysene skal visstnok kunne projisere elementene i Audi-spillet på en vegg, slik at det skal være mulig å spille det via mobiltelefonen. Lakken på konseptbilen har fått navnet «Heliosilver», og skal ifølge Audi være spesielt utviklet for å hindre at bilen blir oppvarmet. Det skal blant annet sørge for at det blir mindre behov for å bruke aircondition. Hele bilen er rettet inn mot lavest mulig energiforbruk, og det er imponerende at de har klart å senke verdien for luftmotstand, den såkalte cW verdien, til 0,22.