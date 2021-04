Mercedes EQB: Endelig en snobbete elbil med plass til syv

Nye Mercedes EQB får et batteri på 66,5 kWh og elbilsultne nordmenn vil kunne velge mellom fire forskjellige utgaver, hvor minst en av dem får spreke 270 hestekrefter. Rekkevidden på modellen Mercedes EQB 350 4Matic, som har firehjulsdrift, er på 419 kilometer etter WLTP-standarden. Den kan hurtiglades med en effekt på 100 kW, som ifølge Mercedes betyr at ladetiden fra 10 til 80 prosent batterikapasitet tar litt over 30 minutter.