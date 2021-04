– De sjåførene kjører aldri mer enn 60 km/t, samme hva fartsgrensen er

Forrige uke slapp tyske Mercedes-Benz en aldri så liten elbilbombe, nemlig produksjonsmodellen av helt nye EQS. Med gigantbatteri, rekkevidde på 770 kilometer og opp mot 760 hestekrefter blir det en tungvekter i et elbilmarked som begynner å bli ganske bredt.

Hør ukens episode – Førsteklasses elektrisk:

Mercedes-Benz har lenge kommet med små drypp og stadig nye kamuflasjebilder av det nye flaggskipet, men først nå er produksjonsmodellen avduket. Bilen deler flere aspekter med en tradisjonell S-klasse, og måler blant annet over 5,2 meter fra støtfanger til støtfanger.

Bilen kommer foreløpig i to varianter, Mercedes EQS 450+ og Mercedes EQS 580 4Matic. Førstnevnte har 333 hestekrefter/245 kW, 568 Nm og 770 kilometers WLTP-rekkevidde. Sistnevnte har 532 hestekrefter/385 kW og totalt 855 Nm, men rekkevidden er ikke avslørt enda.

I tillegg er det bekreftet en EQS 350, EQS 450 4Matic og 500 4Matic, samt en høyeffektutgave med 761 hestekrefter/560 kW – den samme motoreffekten som Porsche Taycan Turbo S.

Tirade og EQS

Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen er som vanlig for sent ute til podcast-innspilling, og etter at en treg skolebil endelig har svingt av veien kommer det en Honda CR-V med tilhenger ut fra høyre.

– Det har vært en debatt i media om tilhengere og om de kan kjøre 100 km/t i timen. Det er ikke noe problem for de med Honda CR-V og tilhenger, for de kjører aldri i mer enn 60 km/t uansett hva fartsgrensen er, mener Mørch Larsen.

Etter tiraden går praten over til Mercedes-benz EQS.

– Hvor langt tar egentlig Mercedes dette her videre med tanke på at du får en Tesla Model S, som kom i 2012, med 660 kilometer rekkevidde til 830.000 kroner, spør Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Man må kunne få bilen til under én million, ellers blir man utkonkurrert av Tesla, svarer Sæbø selv, til anerkjennende nikk fra Mørch Larsen.

Hør forrige ukes episode – Hæ, en billig Ferrari?: