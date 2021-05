Snart kommer det flere luksuselbiler

BMW har tidligere bekreftet at gruppen, bestående av BMW, Mini og Rolls-Royce, skal vise 25 elektrifiserte biler innen 2023, og da er det naturlig at den kommende 7-serien er en av dem. At den presumptivt digre bilen vil få navnet i7 er ikke bekreftet, men gitt BMWs navnestrategi i det siste, kan det spekuleres i at den elektriske 7-serien differensieres fra resten av modellutvalget. For BMW har ikke uttrykt noen planer om å droppe konvensjonelle drivlinjer på fremtidige modeller.