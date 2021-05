Erstatter klassisk bensinmotor med elmotor for 350.000 kroner

Det er ikke mulig å kjøpe komponentene som en komplett pakke, men selskapet ønsker å hjelpe utenlandske kunder. For øyeblikket har Electrogenic en samarbeidspartner i Frankrike, men ingen andre steder. Såfremt man har en lokal samarbeidspartner, som sørger for at bilene bygges om i tråd med lokale krav til ombygging av bil, vil britene selge løsningen til Norge.