– Hele bransjen settes 7-8 måneder tilbake

Den globale industrien lider av halvledermangel og det er chip-krise i flere bransjer, inkludert bilindustrien. Utviklingen i 2021 har vært så ille at problemstillingen nådde USAs president Joe Bidens skrivebord for en stund tilbake.

Svenske Volvo uttrykte nylig bekymring over situasjonen, og tidligere i år har amerikansk bilindustri tryglet om hjelp . Flere andre bilprodusenter har også måttet ty til produksjonskutt.

Den siste motoraktøren til å kaste lys på den vanskelige situasjonen er lastebilprodusenten Scana. Anders Williamsson, selskapets globale innkjøpssjef, sa nylig til Dagens Industri at halvlederkrisen kommer til å bli langvarig og at den vil legge press på bilindustrien gjennom hele 2022.

– Det er åpenbart at mange i bransjen har hatt problemer, uansett om man lager små, mellomstore eller store kjøretøyer, og bransjen kommer til å være påvirket minst gjennom hele 2022, sa Williamsson.

Taiwanske TSMC og sørkoreanske Samsung kontrollerer mer enn 70 prosent av markedet for halvledere. Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen mener at et av de store selskapene i Taiwan har uttalt at det skal kunne klare å ta igjen mye av det tapte innen sommeren.

– Men de sier likevel at selv om de klarer å dekke sin del av produksjonen frem til sommeren, så er det fortsatt et etterslep som setter bilbransjen tilbake 7-8 måneder, ifølge Mørch Larsen.

– Jeg har hørt rundt fire-fem måneder, så det stemmer nok med noe omkring der. Det som iallfall skjer, er at fabrikker stenger eller går for halv maskin over hele verden, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Det begynner å komme flere tegn på at dette blir problematisk, og det er flere nye biler der du ikke får det utstyret du kanskje vil ha på grunn av mangelen, påpeker Mørch Larsen.

Halvledermangelen fører også til en litt snedig situasjon i nybilmarkedet, siden tilbudssiden svekkes, mens nybilsalget går så det suser.

– Har du ny elbil nå, så kan du, teoretisk sett, ha den gratis en liten periode fordi etterspørselen er høyere enn tilbudet. Det samme gjelder hvis du har en ny eller ett til to år gammel dieselbil, fordi det ikke vil være veldig vanskelig å bli kvitt den, sier Mørch Larsen.

– Det så man i fjor, at bruktprisene gikk oppover, og steg rundt 10-15 prosent, ifølge Sæbø.

