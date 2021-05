– Gjør du det grepet med bilen, så beskytter du investeringen din

Det er ikke noe problem å bruke mye penger på vedlikehold av bil, og sortimentet av bilpleieprodukter er en eneste stor jungel å navigere i.

Å vaske bil er ikke bare å spraye på bilshampo og gyve løs med høytrykkspyleren. Det er egne sprayer for felger, middel for insekter i grillen, glassforsegling, skinnrens, tusen forskjellige mikrofiberkluter og egne midler for motorvask, for å nevne noe.

Hør denne ukens episode – «Følelsene tar over»:

Det er rett og slett et enormt utvalg, og produsentene gjør det ikke lettere med å overgå hverandre med superlativer over hvor bra produktene er. «Heavy duty», «extreme», «super shine» og «high performance» er gjengangere, og du skal være en rutinert bilvasker om du klarer å skille alle typene fra hverandre.

På toppen av det hele finner man lakkbeskyttelse der man har to grunnleggende valg i voks (organisk) og syntetisk lakkforsegling. Begge typene bevarer og beskytter lakken, blant annet mot ytre påkjenninger, som UV-stråler og oksidasjon. Innenfor syntetisk lakkforsegling er det, i likhet med bilpleie, veldig mange produkter og gutta i Motor-poden diskuterer hvordan du kan gjøre det selv.

Viktig skille

Før Motor-gutta går i gang med hvordan man kan legge lakkforsegling selv, så påpeker Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, at det er viktig å skille mellom forarbeidet med å vaske og fjerne riper, før selve behandlingen begynner.

– Skal du få en pris på å legge lakkforsegling, så bør du passe på hva som er hva, og det som inngår i prisen, mener Sæbø.

– Har du kjøpt ny bil så er det kjempesmart å legge keramisk lakkbeskyttelse, mener bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Ja, det er faktisk et veldig godt tips. Gjør du det grepet, så beskytter du investeringen din, følger Sæbø opp med.

Sæbø mener også at man fint kan legge på keramisk coating selv, men at man må være svært nøye.

Hør forrige ukes episode – «En usikker fremtid»: