Verdens nest mest solgte bil er relansert med en helt ny tvist

Allerede neste år ruller de første F150 Lightning, utviklet for salg på det amerikanske markedet, ut av Rouge-fabrikken i Dearborn, rett utenfor Detroit. I tillegg til en helelektrisk drivlinje har den også fått et kraftig digitalt opprykk innvendig, og kan skilte med den største digitale skjermen i noen pickup på markedet, samt mulighet for OTA-oppdateringer (Over The Air).