Turbulente tider for Jaguar

1. mars 2018 ble en festdag for alle Jaguar-entusiaster i Norge. Endelig skulle vi få se Jaguars fremtid, med en førproduksjonsbil fysisk til stede. Til festen i Oslo hadde arrangørene fått over en annen av stjernene fra Jaguars designavdeling: Wayne Burgess. Han var Design Director of Jaguar Production og definitivt en sentral person i alle Jaguars modeller siden han startet i 2001.