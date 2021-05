Denne bør du styre unna

Når det kommer et nytt produkt fra BMWs M-avdeling kastes det tilsynelatende på så mange «M»-er som mulig. For nye BMW M4 Competition Convertible leveres også med en ekstra pakke, M Drive Professional som ekstrautstyr. Denne gir deg tilgang på M Traction Control med tistegs justering av antispinnsystem og stabilitet samt M Drift Analyser and M Laptimer. M Drift Analyser skal sørge for at du kan sladde på tørr asfalt og bli riktig god på det til slutt, noe som nok lover bra for dekkprodusentene.