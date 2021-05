Den ultimate piknik på fire hjul

Rolls-Royce opplyser at de brukte ni måneder på å utvikle et eget ledningsnett med fem elektroniske styringsenheter, for at de to lukene skal kunne løfte seg opp i 67 graders vinkel. Rolls-Royce er kjent for å ha paraplyer i dørene, men det har jo Skoda også. Så for å sikre at ingen tar feil av de to merkene, følger det med en sprek parasoll til montering midtskips.