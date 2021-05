Oppgradert til 825 hestekrefter

For å markere at Carroll Shelby ville ha fylt 98 år, sier selskapet at de kun vil produsere 98 eksemplarer med tak, og 98 til i speedster konfigurasjon. Men for dem som vil skal det gå an å kjøpe inn en standard Mustang GT fra nærmeste Ford forhandler og levere den inn for ombygging. Utsalgsprisene oppgis til 133.785 US Dollar for en av de 98, og 79.995 US Dollar for ombygging dersom du har bil allerede.