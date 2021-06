På snarvisitt i Norge: BMWs elektriske familiemonster

Et annet og kanskje minst like viktig aspekt ved iX xDrive40 er at ladehastigheten er betydelig redusert sammenlignet med toppmodellen xDrive50. Velges 40-modellen må det tas til takke med en hastighet på bare 150 kW – 50 kW lavere enn xDrive50-modellen.

PÅ STUDIETUR TIL STUTTGART: Det er åpenbart at BMW har kikket på nyere Mercedeser i det siste. BMW iX har to store skjermer foran sjåføren, som i en Mercedes E-Klasse, og setene med knapper til justering på dørene minner mye om det som finnes i en ny S-Klasse. Foto: Håkon Sæbø

– Det er en naturlig differensiering mellom xDrive40 og xDrive50, noe som også fremkommer i prisforskjellen på de to variantene, forklarer BMWs kommunikasjonsdirektør, Marius Tegneby.

Kraftig toppmodell

Produksjonen starter i sommer og bilen lanseres til høsten. De første kundene får sine biler i år, men det er antagelig først til neste år at toppmodellen, såkalte BMW iX M60 vil dukke opp. Denne skal ifølge selskapet ha en ytelse på 600 hestekrefter og det loves fremragende ytelser, uten at BMW utdyper dette ytterligere. Rekkevidde og øvrige spesifikasjoner rundt denne modellen er ennå ikke kjent.

Finurlig utstyr

I tillegg til et omfattende tilbud av sikkerhetssystemer tilbyr BMW for første gang en hel rekke kameraer med utvidet bruk. Det er et kamera inni bilen som kan ta bilder man kan laste ned på mobiltelefonen, men det er også kameraer på utsiden av bilen, slik at selve turen kan dokumenteres. Kameraene kan aktiveres fra BMW-appen og kan sågar brukes til å ta bilder om bilen skulle bli stjålet.

En annen interessant innovasjon er panoramaglasstaket med electrochromic blending. Når spenning tilsettes det midterste av tre lag som glasstaket består av, ved hjelp av såkalt Polymer dispersed liquid crystals (PDLC)-teknologi, tilordnes krystallene slik at lys slippes gjennom glasset. Slik kan mengden lys i interiøret reguleres uten at det er behov for en konvensjonell gardin.