– De gjorde et genialt trekk med lanseringen av den hemmelige elbilen

BMW lanserte for en stund tilbake en helt ny utgave av ikonet M3, og klemte samtidig til med en M4 i ny drakt. De to modellene fremstår ganske like, men den åpenbare ulikheten er at M3 tilbys med fire dører, mens M4 kan skilte med halvparten. I tillegg er M4 marginalt større.

M4 har også et ess i ermet inn mot sommeren, nemlig at den kommer som kabriolet.

Hør denne ukens episode – «Sånn selger du bilen din»:

Kabriolet-versjonen er identisk når det kommer til hestekrefter, 510 i Competition-utgaven, men den er hakket raskere med sine 3,7 sekunder fra 0-100, kontra 3,9 sekunder i modellen med tak. Til sammenligning gjør også M3 Competition den velkjente sprinten på 3,9 sekunder.

Det man imidlertidig skal tenke på før lommeboken åpnes er at kabriolet-utgaven nå har to tunge differensialer og firehjulstrekk som standardutstyr. Samtidig er manuelt gir ikke tilgjengelig. Entusiastene river seg i håret, men livsnyterne har lite å frykte, mener Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø. Han har vært ute å driftet med M4en på Vålerbanen og testet den nye funksjonen «Drift analyzer».

– Den funksjonen kan folk takke Tesla-folk for siden det er hinsides mer tøysete enn det BMW vanligvis finner på, mener bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

Elbiler fra Italia og Tyskland

Alle var ikke like tidlig ute med elbiler som Tesla, og den gamle Fiat-sjefen uttalte tidlig i elektrifiseringsløpet at de bare skulle lene seg tilbake og vente på tegningene som de andre i bransjen utviklet.

Planen ble virkelighet og Fiat har etterhvert sneket inn en elektrisk 500 i porteføljen. Elektrifiseringen stopper derimot ikke der, siden Stellantis, et konglomeratet bestående av Fiat Chrysler Automobiles og den franske PSA-gruppen, skal satse tungt på elektriske biler fremover.

– Det er litt morsomt at nå kappes alle bilprodusentene om å bli elektriske, eller iallefall å si at de skal bli det, påpeker Sæbø.

BMW satser også tungt på elektrifisering og lanserte nylig den nye SUVen iX. Samtidig slapp de også mer informasjon om nye i4, men det forsvant litt i all SUV-euforien.

– BMW gjorde det geniale trekket med å slippe all informasjonen om den gøyale i4 samtidig som iX. Det gjorde at den forsvant litt, så det ble jo den hemmelige elbilen, sier Sæbø noe sarkastisk.

Hør forrige ukes episode – «Sånn selger du bilen din»: