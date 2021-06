Spinnvill pris for supersjelden italiener

Sjeldne Ferrarier er kjent for å oppnå spinnville salgssummer når de auksjoneres bort. I februar la blant annet auksjonshuset Sothebys ut en 1954 Ferrari 375 America Coupe by Vignale for salg til 2,56 millioner dollar, rundt 21,3 millioner kroner. Auksjonshuset Gooding auksjonerte samtidig bort en 1966 Ferrari 275 GTB til 1,94 millioner dollar.