Trehjuling som utvinner krypto

På bildene ser Daymak Spiritus litt ut som det munnstykket til støvsugeren det skal være mulig å gå over bilen med. Og navnet minner også litt om hvitevarer, men ifølge produsenten er dette en elektrisk sportsbil som kan betale for seg selv i kryptovaluta. Topputgaven kalt «Spiritus Ultimate» har et ganske imponerende faktaark.