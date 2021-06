– Hvis du er litt praktisk, så fungerer de bilene faktisk bra

For cirka seks år siden begynte hybridsalget virkelig å ta av i Norge. Markedsandelen for nyregistrerte hybridbiler økte fra 6,9 prosent av det totale salget i 2013, til 12,4 prosent i 2015. I 2016 økte antallet registreringer til 24,5 prosent, en forbedring på 103 prosent fra 2015, og det fortsatte å øke til 31,3 prosent i 2017.

Pilen begynte deretter å peke nedover etter at populariteten for elektriske biler gikk i taket, og nybilsalget av hybrider utgjorde 29 prosent i 2018 og 25,9 prosent i 2019.

Pr. 1 mars 2020 bestod den totale bilparken i Norge av 8,5 prosent ladbare- og ikke-ladbare hybrider, mens 9,7 prosent av bilene var helt elektriske, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

De ferskeste registreringstallene fra slutten av mai viser at det ble registrert 3.221 nye hybridbiler, en økning på 58,7 prosent fra samme periode i fjor. I samme periode ble det registrert 8.498 nullutslippsbiler, en økning på 149,1 prosent fra mai i fjor.

Nullutslippsbilene tar en stadig økende andel av nybilmarkedet, så har hybridene en fremtid eller er det bare midlertidig? Det prøver gutta å svare på i denne ukens «Mil etter mil – en podcast om bil».

– Vi er definitivt ikke ferdige med ladbare hybrider, men er det fremtiden, spør Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Ladbare hybrider kan sammenlignes med en minidisk, altså en bro mellom CD og streaming. Litt fortid og litt fremtid. Det må iallefall bli litt mer enn 40-50 kilometer med supertunge batterier og liten bagasjeplass, svarer bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Foreløpig klarer jeg ikke å bli blendet av de bilene, legger Mørch Larsen til.

Sæbø sier at han har klart å kjøre dieselhybriden Mercedes-Benz GLE350d 4-matic 100 kilometer på ren strøm, men legger til at det er varmt nå og at batteriene ikke blir ordentlig kalde.

– Hvis du er mer opptatt av det praktiske, så funker hybridbilen faktisk bra, sier Sæbø.

