Kan komme med hydrogendrift

Jaguar Land Rovers hydrogenprosjekt, kjent som Project Zeus, er delvis statsfinansiert der formålet er bedre kunnskap om hvordan et brenselcelleanlegg i en personbil best kan tilpasses brukernes ønsker om ytelse eller kapasitet. Jaguar Land Rover skriver i en pressemelding at «alle aspekter» skal gjennomgås, med blant annet kjøring med henger og egenskaper i terrenget.