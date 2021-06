Den forrige var «ekstremt populær» – her er den nye

Selvfølgelig er ikke en Porsche 911 med 510 selvpustende hestekrefter for dem som søker et avmålt fremtreden. Ingen Porsche er beskjeden rent visuelt, men det kan hevdes at det finnes graderinger, og da seiler nye Porsche 911 GT3 med Touring-pakken opp som et spennende konsept.