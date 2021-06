– Det merket holder seg ikke særlig godt i bruktmarkedet

På tampen av forrige uke skal toppene i Audi ha blitt enige om en plan som setter sluttstrek for utviklingen av forbrenningsmotoren innen 2026.

Audi-sjefen Markus Duesmann la angivelig frem en detaljert plan for elektrifiseringsfremtiden for styret. Hovedpunktet i planen skal ha vært å avslutte utviklingen av rene forbrenningsmotorer innen 2026.

Tirsdag ettermiddag bekrefter den tyske bilprodusenten at nye modeller som lanseres fra 2026 utelukkende skal være helt elektriske.

Denne uken ble det også klart at morselskapet Volkswagen har som mål å stoppe salg av biler med forbrenningsmotor i Europa innen 2035. Bilgiganten vil, i likhet med datterselskapet Audi, ha hovedfokus på elbilproduksjon.

– Beslutningen kommer fordi Audi har dårlig samvittighet for at de ble tatt for dieselskandalen, sier bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Det jeg tror det betyr er at de ikke skal presentere noen helt nye tradisjonelle motorer, men de vil produsere biler med det vi kan kalle «gamle» motorer, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

Sæbø poengterer at den nye motoren som sitter i Audis ferskeste RS4, som Finansavisens Motor-journalist nylig har testet, er basert på en gammel motor.

Mørch Larsen mener det gir mening at Volkswagen-konsernet hadde bestemt at Audi kun skulle solgt premium-elbiler.

– Audi holder seg uansett ikke godt i bruktmarkedet, kontra de andre premium-merkene med tradisjonell motor, sier Mørch Larsen.

