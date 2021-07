Kamuflert Ferrari-luksus

Han mener hemmeligheten ligger i å søke det rene, vakre og enkle, men det er ikke lett innrømmer han.

– Jeg tror at hvis du kan tegne en bil i en linje – uten å løfte hånden fra arket – da er du på rett spor. Det er en del av prosessen frem til å finne det endelige uttrykket. Hvis du hadde sett de tidlige skissene til denne ville du se at de er ganske hektiske – mange former og linjer. Så starter arbeidet med å viske ut. Forenkling og enda mer forenkling er stikkordet for å få frem et ønsket uttrykk, illustrerer han.

DISKRET FERRARI: Det er bare i motorrommet du vil kunne se Ferrari-emblemer. Foto: Touring Superleggera

Diskret balansegang

De Fabribeckers nevner ikke Ferrari med et ord, selv om det er en 488 Pista som bærer de vakre karosseriplatene. Det eneste stedet du finner et Ferrari-merke på bilen er hvis du titter ned i motoren i hekken. Overalt ellers på karosseriet, felgene og i interiøret er det vakre «Carrozzeria Touring»-emblemer du finner.

Ferrari vil aldri godkjenne at man «markedsfører» bilen som en Ferrari, siden de ikke har laget karosseriet. Faktisk ville det raskt bli advokatmat hvis Touring gikk ut og sa offentlig at de kunne kle opp Ferrari 488 på denne måten for kunder. Det er viktig at kundene kommer til Touring med sine ønsker – og sin egen donorbil. Da kan de selvsagt gjøre en jobb for en privat kunde, slik som her.

FØRSTE AV 18: Foreløpig finnes denne Arese RH95 i kun ett eksemplar, men noen til er under bygging, sikkert med litt andre navn. Totalt kan 18 eksemplarer bygges. Foto: Touring Superleggera

En av 18

– Selvsagt visste kunden på denne Berlinetta Lusso godt hva Ferrari 488 Pista står for som bil, men han ville ha en annen og – i hans øyne – vakrere design. Resultatet ser ut til å ha falt i smak hos flere, for alle de fem planlagte eksemplarene er solgt.

Hvis du kan tegne en bil i en linje – uten å løfte hånden fra arket – da er du på rett spor Louis de Fabribeckers

– Rent bortsett fra skala- og kostnadsfordelen ved å bygge opptil 18 – hvorfor? En skulle tro at en kunde ønsket at hans bil var helt unik – uten at noen andre hadde noe lignende?

– Det gikk lang tid før jeg forsto at det kunne være gunstigere også for kundene å bygge en eller noen håndfull biler enn rene one-offs. Selvsagt er det en fordel for oss å bygge flere nesten like biler, men det er samtidig oftest en fordel også for prisutviklingen på bilene, forklarer Fabribeckers.

UNIKE FELGER: Selv ikke navkoppene avslører at dette skjuler en Ferrari. Foto: Touring Superleggera

– Hvorfor?

– Hvis vi bygger kun én bil for én kunde, kan det både nå og i fremtiden bli betraktet som «A crazy car for a crazy guy». Hvis vi for hver hoveddesign, som denne, kan få noen håndfull kunder vil det være et bevis på at designen treffer noe mer enn én enkelts smak. Samtidig har kundene fortsatt mulighet til å individualisere sitt eksemplar, slik at det blir unikt på flere måter enn bare fargevalg på eksteriør og interiør. Og den første kunden har alltid den første bilen, sier designeren.

Hva det koster er egentlig helt uinteressant – med mindre du har råd til å levere fra deg en Ferrari 488 og la Carrozzeria Tourings håndverkere jobbe opp mot 5.000 timer – på din regning.