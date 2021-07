TIL NORGE: Det er en del interesse for Lucid Air i Norge, og foreløpig ser det ut til at utleveringene kanskje kan begynne på vårparten 2022. Priser er foreløpig kun antydet, men startprisen kan havne rundt 600.000 kroner for den rimeligste utgaven. Dette er ikke bekreftet av den norske importøren. Foto: Lucid Motors