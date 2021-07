Denne har én ting du garantert vil digge

Motoren er, heldigvis for entusiastene, en 3,0-liters turboladet rekkesekser. Den kraftige bensinmotoren yter 374 hk og har et dreiemoment på 500 Nm fra 1.900 til 5.000 omdreininger per minutt. Gjennom en 8-trinnsautomat og bakhjulsorientert xDrive firehjulsdrift, skal kreftene plantes i asfalten med grep og glede under alle veiforhold, lover BMW. Samspillet mellom firehjulsdriftsystemet og den såkalte M-sportsdifferensialen på bakakselen er en vesentlig faktor for den kompakte kjøregleden bilen byr på, både rett frem og gjennom svingene. 0 til 100 skal gjøres unna på 4,3 sekunder, mens toppfarten nås ved 250 kilometer i timen.