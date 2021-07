Maseratis elektriske fremtid

I pressemeldingen som følger med bildene skriver Maserati at den kommende modellen vil være den første til å implementere en hundre prosent elektrisk drivlinje. Men det står ikke noe om andre alternativer. Den gapende grillen flankert av trapesformede luftinntak indikerer at de ser for seg løsninger der noe under det lange panseret er avhengig av å trekke pusten. I en verden hvor selv Ferrari og Lamborghini snart må kappe antall sylindere, blir nok en rumlende V8-er av den gamle skolen for mye å håpe på.