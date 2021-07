Prototypen ble spart på og solgt til en millionær, men flere Miura-eiere hørte om SVJ-konverteringen og ønsket det samme. Til tross for at flere biler ble omgjort er det kun tre eksemplarer som ble konvertert til SVJer direkte fra fabrikk, og en av disse legges nå ut for salg fra superbilforretningen Kidston i Genève.