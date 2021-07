Et av verdens mest eksklusive bilmerker – nå blir det elektrisk

Mens Porsche og andre elbilproduserende fabrikker har fått hjelp av Rimac, har fremtiden til Bugatti vært usikker. Nå kan det imidlertid se ut til at selskapet er sikret, ettersom VW-eide Porsche og Mate Rimac er enige om å gå sammen. I fellesforetaket med navnet Bugatti-Rimac skal Rimac eie 55 prosent av Bugatti, mens Porsche eier 45 prosent. Det er verdt å notere seg at Porsche allerede eier 24 prosent av Rimac, så tyskerne har tilsynelatende god kontroll over hva som skjer videre med Bugatti.