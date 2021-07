– Det er en fæl bil, den er kjempedårlig bygget og de ruster noe vanvittig

Det er ikke alltid en like klar fasit på hvilke biler som oppnår en høy stjerne når de har fått noen år på baken og problemene begynner å melde seg. Selv om en bilmodell ikke blir veldig godt mottatt når den er ny, så kan den stige i gradene og bli svært ettertraktet av samlere og andre bilentusiaster.

Det finnes selvfølgelig visse unntak, og italienske superbiler er et veldig stort ett. Nylig la den sveitsiske superbilforretningen Kidston ut en supersjelden Lamborghini Miura SVJ for salg, en modell det kun finnes tre av i hele verden.

Tidligere i sommer ble også en Ferrari J50, som det kun finnes 10 eksemplarer av, tilgjengelig på det åpne markedet , og Ferrari lanserte nylig en Limited Edition av 812 Superfast.

Men hvilke gamle travere er undervurderte og hvilke er legendariske? Det prøver podcastgutta å finne ut i ukens episode.

– Det er tre-fire ting som er dyrt som man investerer i, med mindre man er en kryptogærning eller noe sånt. Det er hus og hytte, bil og båt, og klokke, og av de tingene er det særlig bil og båt som forringes i verdi, sier bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

Mørch Larsen gjør et eksempel ut av hans egen 2002-modell Range Rover som nå omsettes for rundt 60.000-180.000 kroner, mens den kostet 1.850.000 kroner når den var ny. Podcastprogramlederen påpeker at 90 prosent av verdien er borte, og det er litt rart at noe kan være så dyrt og bli så verdiløst fordi det er brukt og ikke nytt, til tross for at det er risiko med eldre ting.

Praten går over i Autocars liste over de mest undervurderte bilene som er laget, og på listen er det blant annet Porscher og Citroën-varianter. Det har også sneket seg inn en Volkswagen B5.5, som kom tidlig på 2000-tallet, som Mørch Larsen har bitt seg merke i.

– Jeg nekter å gå med på at den er undervurdert. Det er en fæl bil og den er kjempedårlig bygget. De rustet noe helt vanvittig, sier Mørch Larsen.

– Den ser jo bra ut da. Den ene utgaven kom jo også med åttesylindret motor, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

