Endelig kommer den: – Det kan bli Norges mest solgte bil

Tesla Model Y har vært tilgjengelig i enkelte deler av verden, som Kina og USA. Flere norske kunder har lenge ventet på at den også skal bli tilgjengelig her hjemme, og i starten av juli kom det gode nyheter fra Elon Musks selskap.

For å møte høy etterspørsel innenfor den opprinnelige tidslinjen vil de første Model Y-leveringene skje i Norge i august, meldte Tesla for et par uker siden.

Lanseringsmodellen vil være Model Y Long Range firehjulstrekk (AWD), og kunder som har en ordre med forventet levering i 2021 har blitt invitert til å fullføre bestillingen sin.

Tesla Model Y vil bli en direkte konkurrent til Norges mest solgte bil i første halvår, Model 3, og sannsynligvis treffe et kokende norsk elbilmarked godt med en estimert rekkevidde på 505 kilometer i Long Range-utgaven.

– Nå kommer den, men hvor mange som kommer er det ingen som vet, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Den kommer til å bli en salgsvinner tre måneder i året. De vil fortsette å levere bilene sine rett før kvartalstallene, også får man e-post fra Tesla om hvor glade de er for tallene, sier bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

Sæbø lurer på om Mørch Larsen er spent på Tesla Model Y.

– Nei, det kan jeg ikke si at jeg er. Det er jo ikke så spennende. Det er kjempelenge siden bilen ble lansert, sier Mørch Larsen.

– Det kan jo potensielt bli Norges mest solgte bil og det kommer til å bli en hype, kontrer Sæbø.

Når det blir snakk om prisen på Model Y, som starter på 534.900 kroner, påpeker Mørch Larsen at «forskjellen fra Model Y til Model 3 er at sistnevnte er komisk billig».

