Perfekt for elbilskeptikerne

Bilbransjen er i kraftige endringer og må jobbe for teknologiskiftet og elektriske biler, og da lønner det seg ikke alltid å lage biler som både kan være elektriske, ladbare hybrider og konvensjonelle med diesel- og bensinmotorer. Det later i alle fall til at Porsche tenker slik, for «nye» Macan med bensinmotorer skal visstnok selges side om side med den helt nye elbilen.