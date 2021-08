Supersatsing kan komme allerede neste år

Til tross for at de høye herrer i Ingolstadt holder kortene tett til brystet har bilnettstedet Motor1 fått en talsperson fra Audi i tale under et Roadshow nylig. Talsmannen bekreftet at Audi vil lansere en produksjonsklar modell av A6 e-tron allerede i 2022, og at den vil gå i produksjon året etter.