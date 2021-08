– Det er en kjip bil som du bør holde deg langt unna

Elbilsalget har økt med 36,9 prosent i løpet av årets syv første måneder, sammenlignet med samme periode i 2020. Av de 94.437 nyregistrerte personbilene er 54.789 rene elbiler, som tilsvarer en økning på 66,5 prosent, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Bare i juli var 64 prosent av alle nye personbiler helt elektriske, så godt over halvparten suste ut av bilforretningen med ladekabel i frunken.

I juli var også Ford det mest populære bilmerket i Norge og slo salgsmaskinen Volkswagen med 60 biler. Majoriteten av Fords salg forrige måned var el-SUV-en Mach-e, mens nummer to på bestselgerlisten var elektriske Skoda Enyaq, etterfulgt av Hyundai IONIQ 5 (også elektrisk).

Norges 10 mest populære bilmerker i juli Rangering Bilmerke Antall i juli 1 Ford 1,091 2 Volkswagen 1,031 3 Toyota 991 4 Hyundai 885 5 Volvo 875 6 BMW 825 7 Skoda 724 8 Audi 712 9 Mercedes-Benz 579

En elbil det ikke går like godt for er Chevrolet Bolt, som her hjemme ble solgt under navnet Opel Ampera-e. Først ble alle bilene som ble produsert mellom 2017 og 2019 kalt tilbake for å oppdatere programvaren i april fordi det hadde oppstått brann i batteripakken i minst fem biler i USA.

Oppdateringen fungerte ikke og i forrige uke kom meldingen om at produsenten LG Chem i Korea skal bytte ut hele batteripakken i samtlige Chevrolet Bolt og Ampera-e. Totalt dreier det seg om 4.000 Ampera-e i Norge, samt noen hundre Chevrolet Bolt, så totalt er det i underkant av 4.300 biler som er berørt.

– Hadde jeg eid en Opel Ampera-e og den hadde begynt å brenne, så hadde jeg sett på det som grunn til begeistring fremfor en bekymring, sier bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Det er en kjip bil som kom altfor seint. Det er bare å holde seg langt unna, legger Mørch Larsen til.

– Det er jeg uenig i. Den kom i 2017 og hadde en kjekk rekkevidde på over 40 mil, kontrer Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

