Her velges Tesla Model Y som politibil

Det er imidlertid ikke bare Boulder County som har fått øynene opp for elektriske biler. Større politikammer, som det i Fremont i California, er også godt i gang med testingen av elektriske politibiler fra Tesla. Her nyttes Tesla Model S, men det er også kjøpt inn to Tesla Model Y.

Også politiet i Westport i Connecticut og Bargersville i Indiana benytter Tesla-modeller som tjenestebiler, ifølge Electrek.co.