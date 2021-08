Ny og ladbar Ferrari på vei

De som uansett blar opp for å oppleve hvordan Ferrari nå definerer kjøreglede, vil nok skru Manettino-en over på «Race» og den nye eManettio-en på «Qualify». Da skal en samlet flokk på 830 hester og 740 Nm stå parat, godt hjulpet av nevnte hybridsystem og turboladerne fra IHI som maksimalt kan snurre i 180.000 omdreininger per minutt. Selve motoren topper ut på 8.500 omdreininger, og alt sammen sørger for ytelser det frister å få prøve ut. Rundetiden på Ferraris egen testbane oppgis til 1,21 sekunder, som er raskere enn 488 Pista og like hurtig som F12 TDF. 0-100 km/t skal være avklart på 2,9 sekunder, 0-200 km/t på 7,3 sekunder, og for å illustrere bremsene opplyses det at å stanse fra 200 km/t krever 107 meter asfalt. I kolonnen for toppfart har de funnet frem krokodilletegnet fra skoledagene, og skrevet at høyeste oppnåelige hastighet er større enn 330 km/t. Så kan en jo forsøke å finne det nøyaktige tallet selv på dertil egnet bane.