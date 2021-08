TIL NYE HØYDER: Aldri før har Morgan sett mer kapabel ut i terrenget. Nye Plus Four CX-T har økt bakkeklaring, kraftigere dempere, offroad-dekk og veltebur som standard. Dakar-spesialisten Rally Reid UK har hjulpet til. Estetiske endringer, i sær i front, vil prege 2022-modellene av vanlige Plus Four og Plus Six. Foto: Morgan