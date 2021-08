Nytt bilmerke kommer til Norge og det er ikke fra Kina

Genesis Motors ble etablert som et eget merke i 2015 og er datterselskapet til koreanske Hyundai, på samme måte som Lexus er luksusmerket til Toyota. Selskapet lanserte sin første modell i sedanen G90 i 2017, og trakk nylig lanseringsteppet av helt elektriske GV60.

Merket har ikke vært tilgjengelig på norsk jord, men med elektriske modeller i porteføljen har selskapet vendt blikket mot elbilsultne nordmenn.

Tidligere i år ble Genesis lansert på det europeiske markedet og er til stede i Storbritannia, Sveits og Tyskland. Planene ligger klare for en lansering i Norge, men et eksakt tidspunktet er ikke satt enda.

– Ja, Genesis kommer til Norge - selv om vi ikke vet så mye enda, sier direktøren for den norske Hyundai-importøren, Thomas Rosvold, til Bilbransje24, som først omtalte saken.

Rosvold legger til at Genesis ønsker å gjøre en ordentlig jobb i de største markedene før snuten vendes mot Norge og andre potensielle markeder.

Jon Walsh, som er en del av kommunikasjonsavdelingen til Genesis Europe, sier at Norge er et spennende marked og et av landene som beveger seg raskest mot elektrifisering.

Modellutvalg

Genesis har for tiden et modellutvalg bestående av tre sedaner, to store SUVer og nykommeren GV60, som er en mellomstor helelektrisk SUV. I tillegg til GV60 får du også sedanen G80 med elektrisk drivlinje.

Crossoveren GV60 ble lansert denne uken og deler plattform og teknikk med Hyundai Ioniq 5. Modellen skal utelukkende selges i elektrisk utgave, og Walsh bekrefter at en tredje elektrisk modell vil komme på vårparten.

Genesis har ikke kommet med så mange tekniske spesifikasjoner, men det er naturlig å tro at den vil legge seg nærme Ioniq 5 hva gjelder batteri og rekkevidde med tanke på at de deler plattform.