VW snobber opp med ny elbil

Car2X vil gjøre bilen i stand til å danne seg et mer detaljert bilde av trafikken, og det primære bruksområdet for denne type data er autonome førerassistentsystemer. For litt siden testet Finansavisen Motor Mercedes EQS med autonomi på nivå tre i Sveits, og det er imponerende i hvilken grad en bil nå klarer å navigere selv. Systemene som allerede befinner seg i Volkswagen ID.4 er tilsvarende imponerende, selv om de foreløpig fordrer at sjåføren holder i rattet. Det vil nok kun være et tidsspørsmål før lange strekk på motorveien er noe de kommende generasjoner elbiler håndterer på egen hånd.