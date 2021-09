– De bilene er allerede billige og prisen skal enda lenger ned

Nybilsalget i EU økte med 10,4 prosent i juni, sammenlignet med samme måned i fjor, og for hele første halvår er salget opp 25,2 prosent i forhold til 2020, ifølge tall fra European Manufacturer Association (ACEA).

I de fire største bilmarkedene hadde Tyskland størst fremgang med en vekst på 24,5 prosent i juni, mens markedene i Spania og Italia steg med henholdsvis 17,1 og 12,6 prosent. I Frankrike falt nybilsalget med 14,7 prosent.

Økningen på 25,4 prosent fra januar til juni tilsvarer nesten 5,4 millioner nyregistrerte personbiler, men det er fortsatt 1,5 millioner biler under nivået i 2019, før pandemien slo til.

I seksmånedersperioden økte bilsalget i Italia, Spania, Frankrike og Tyskland med henholdsvis 51,4, 34,4, 28,9 og 14,9 prosent.

Bilsalget i Europa er ett av temaene i ukens podcast og diskusjonen kommer fort inn på elbilandelen. Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen kommer raskt med en kjapp innvending om det norske elbilsalget.

– Det er greit å huske på at Norge har hatt skyhøye avgifter på bil bestandig, så folk er vant til at de får lite bil for mye penger. Med elbiler så har man ikke avgift og heller ikke moms, så du får en fullrigget elbil for prisen av en enkel Passat, mener Mørch Larsen.

– Det blir dermed to forskjellige markeder når man sammenligner Norge og Europa.

Mørch Larsen legger også til at elbilmarkedet i Europa er interessant fordi det speiler situasjonen mot verden, i motsetning til markedet i Norge, som er særegent.

– I Europa var 41,8 prosent bensinbiler i andre kvartal og 20 prosent var diesel. 60 prosent er dermed helt tradisjonelle biler, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– På andre siden av bordet økte elbilregisteringene med 236,1 prosent i andre kvartal, sier Sæbø, som legger til at man må ha tunga rett i munnen fordi det ofte benyttes forskjellige uttrykk som «alternative biler» og «elektrifiserte biler».

Podcastgutta diskuterer også et hett tema i Norge, nemlig hvordan man skal få avgiftene tilbake på bil igjen.

– Vi har blitt vant til lave elbilpriser, så bilene er billige, og nå kan det komme moms på det. Det som kommer til å skje samtidig er at elbilprisene skal ned, sier Mørch Larsen.

– Jeg tror ikke det blir så lett for politikerne å si at prisene på elbiler skal opp på nivået til bensin og diesel etter at de har dopet markedet i 10-20 år.

