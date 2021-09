Kan bli tidenes råeste elbil

Flere utenlandske medier anslår en startpris på mellom 100.000 og 120.000 dollar i USA, når bilen kommer på markedet. Det tilsvarer mellom ca. 900.000 og 1,1 millioner kroner uten justering for eventuelle norske avgifter. Om det viser seg å være riktig, er det duket for at en elektrisk G-Klasse vil koste betydelig mindre i Norge enn den konvensjonelle modellen med bensin- eller dieselmotor.