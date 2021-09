Volvo øker rekkevidden og ytelsene

Ved å øke batterikapasiteten i sine plugg-inn-hybrider med 62 prosent fra 11,6 kWh til 18,8 kWh, får Volvos modeller en elektrisk rekkevidde på inntil 91 kilometer. Det betyr at det teoretiske forbruket og utslippene ifølge WLTP-målingene reduseres med rundt 50 prosent. For mange vil imidlertid forbruket og dermed drivstoffkostnadene kunne reduseres betydelig mer.

Samtidig med økt batterikapasitet øker Volvo ytelsene i elmotoren med 67 prosent til 145 hestekrefter, mens dreiemomentet øker med 29 prosent til 309 Nm. Sammen med bensinmotoren betyr det at T8-modellene får hele 456 hestekrefter, mens T6 får 350 hester. Dreimomentet øker samtidig til 707 og 659 Nm respektive.

Bedre 4x4

I forbindelse med oppgraderingen forbedres også regenereringen og bilenes såkalte One-Pedal-Drive. Firehjulsdriftsystemet blir også bedre, blant annet med økt ytelse på bakhjulene som drives av den elektriske motoren.

til tross for oppgraderingen er prisene stort sett uendret og begynner på 580.900 kroner for V60 T6 og 640.900 kroner for S60 T8 til 731.900 kroner for XC60 T6 og 1.007.900 kroner for XC90 T8.