Mercedes-Benz surfer på en elektrisk bølge om dagen. Kort tid etter at det ble åpnet for bestillinger på flaggskipet EQS lanserte tyskerne den litt mindre utgaven, EQE, under bilutstillingen i München, samt en konseptversjon at Geländewagen, kalt EQG.

Hør denne ukens episode «Test av Nio ES8 og elbilrevolusjon fra Mercedes-Benz»:

EQE deler store deler av både det utvendige og innvendige designet med storebroren EQS, og flere tekniske detaljer og utstyr er også overført til den elektriske E-klassen. I første omgang har Mercedes sluppet detaljene for varianten EQE350, som får en motoreffekt på 215 kilowatt, 530 newtonmeter og en rekkevidde på inntil 660 kilometer.

DESIGN: Mercedes-Benz EQE har flere utvendige designelementer fra EQS. Foto: Mercedes-Benz

Det skal komme enda en utgave, men Mercedes har foreløpig ikke sagt noe om denne utover at den er planlagt og at den skal ha firehjulstrekk.

RUND: EQE er som storebror EQS rund i kantene, og man ser tydelig at bakenden er kortere. Foto: Mercedes-Benz





I tillegg lanserte Mercedes Concept EQG, en elektrisk utgave av ikonet Geländewagen. Mercedes lover at nykommeren skal beholde 4x4-egenskapene, som har gjort Geländewagen legendarisk, samt en rekke nye teknologiske finesser.

Utviklingen stopper ikke der for Mercedes, som skal ha en elbilvariant av alle sine modeller klar i 2025, blant annet en elektrisk Maybach. For å nå målet bygges det tre elbilplattformer og tyskerne ønsker kun å selge elbiler fra 2030.

SKJERM: En stor skjerm dominerer førermiljøet i Mercedes-Benz EQE. <strong>Foto: Mercedes-Benz</strong> (1 / 3) SKJERM: En stor skjerm dominerer førermiljøet i Mercedes-Benz EQE. Foto: Mercedes-Benz

Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen har gjort research etter at nyheten om en elektrisk Geländewagen sprakk.

– Jeg har sjekket litt rundt og det antydes en pris på rundt 900.000 til en million, sier Mørch Larsen.

Bileksperten legger til at han også har klart å finne en pris på rundt 600.000 for splitter nye EQE, som han mener får god plass og som du fint kan kjøre tur/ retur hytta.

– Jeg synes den ser kjempelekker ut jeg, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

Mørch Larsen er litt mer skeptisk, men er helt sikker på en ting:

– Den kommer til å selge i bøtter og spann!

Hør forrige ukes episode «Hysj! Stol ikke på noen»: