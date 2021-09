Nye BMW M4 har fått et påfallende utseende og en heftig motor på 510 hestekrefter. Men det er ikke bare derfor den er en av de mest spennende sportsbilnyhetene i år. BMW har gitt nye M3 og M4 et helt spesielt sladdeprogram som gjør at du kan bli en driftemester på bane – om du tør da.

