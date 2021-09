Opel med elektrisk nyhet: – Viktig for det norske markedet

Fronten er inspirert av nye Mokka og har designspråket Opel Vizor, som også preger SUV-ene Crossland og Grandland. Det er vingeformede «Intelli-Lux» LED-lykter, en lukket grill over støtfangeren til alle sensorene og en åpen under til luft. I tillegg til et multifunksjonskamera i frontruten, er det fire kameraer rundt bilen. Kameraene og fem radarsensorer, via «e-horizon» konnektivitet og «Intelli-Drive 2.0»-moduset, gjør bilen til dels selvkjørende. Teknologien kan justere farten i svinger, foreslå korrekt fart og bytte kjørefelt automatisk. Rattet har innebygd «hands-off detection», slik at man ikke lar seg friste til en lur. Head-up display inngår, samt langdistanse blindsonevarsling og 360-graders parkeringshjelp.