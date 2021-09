Rekkeviddeangst var et uttrykk som lenge preget elbildebatten, men som har mistet fokus etter hvert som det har blitt lansert flere nye modeller med økt rekkevidde. Diskusjonen har i det senere blitt vridd mer mot mangel på ladepunkter og dårlig infrastruktur for lading.

SSB-tall fra i sommer viste blant annet at selv om det bygges flere ladestasjoner langs norske veier, må flere elbiler enn før dele på hvert enkelt ladepunkt. I tillegg er elbilsalget i sterk vekst, noe som gir en uheldig kombinasjon.

Selv om debatten om ladepunkter får stadig mer oppmerksomhet, er rekkevidde fortsatt viktig for produsentene. Flere har tatt lange steg mot firesifret rekkevidde, blant annet Tesla Model S Long Range med inntil 652 kilometer og Mercedes EQS med opp mot 675 kilometer rekkevidde.

NY: BMW i4 er en helt elektrisk sedan fra det bayerske merket. Foto: BMW

Mot strømmen

Sjefen for BMWs nyeste elbilprosjekt, i4, David Ferrufino går derimot mot strømmen og peker på andre fokusområder enn rekkevidde i et intervju med australske WhichCar.

«Rekkevidde på tusen kilometer er ikke et mål vi har på våre elektriske biler», sier Ferrufino i intervjuet.

i4-sjefen legger til at den maksimale rekkevidden avhenger av segmentet modellen er i. Han illustrerer det med at i3 ikke trenger 600 kilometer rekkevidde, men at det er en god løsning for i4, som har en rekkevidde på inntil 590 kilometer.

Ladenettverk

Ferrufinos standpunkt går på viktigheten av ladepunkt og infrastruktur-debatten. Han påpeker at BMW investerer for å forbedre ladenettverket for å gjøre lengre reiser enklere.

«Vi har ikke bare utviklingen innen batteriteknologi, men også et offentlig ladenettverk som vokser raskt. Å kjøre i Europa fra Norge til Italia er allerede en fin opplevelse i en elektrisk bil», mener i4-sjefen.

I tillegg peker han på ladehastigheten, som stadig forbedres. For i4 mener BMW at den kan lades fra 10 til 80 prosent på 21 minutter med en lader på 200kW.