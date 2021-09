Bilbransjen er inne i en voldsom omveltning. Det renner på med nye elbilmodeller og det er vanskelig å holde oversikt over de nye merkene, og ikke minst alle modellene.

Bare de siste par ukene har det kommet flere nyheter. Prisen er klar for elektriske Born fra Cupra og Finansavisen har testet SUVen Nio ES8 og kinesiske BYD Tang.

Hør denne ukens episode «De dårligste sjåførene, en ferdig resirkulert BMW og visdomsord om varebiler»:

Men omveltningen til elbiler er ikke nok for produsentene. Bilene skal i tillegg produseres av resirkulerte materialer som skal bidra til en bærekraftig sirkulærøkonomi. Produsentene selv vet å legge vekt på det bærekraftige med bilene deres ved å sende ut pressemeldinger med fokus på miljø og klimaavtrykk.

Tidligere denne uken sendte blant annet Møller Bil ut en pressemelding om at det blir ny hovedsamarbeidspartner og skal levere biler til Skiforeningen. Satsningen er, ifølge Joachim Wahlstrøm, markedssjef i Møller Bil, en sentral del av selskapets satsing på bærekraft, både med tanke på klima og folkehelse.

Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, har sakset ut et utklipp fra en pressemelding og har et spørsmål til bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen angående det grønne skiftet.

– Kan bærekraft og luksus gå hånd i hånd gjennom 100 prosent resirkulerte materialer igjen og igjen, spør Sæbø.

Bileksperten sparer ikke på kruttet når det kommer til bærekraft.

– Bærekraft er bare et tulleord. Det betyr ingenting. Det er et ord man bruker når noe skal være miljøvennlig og for at det skal høres fett ut, mener Mørch Larsen.

– Det er ingen som vet hva bærekraft er. Det er bare et tøyseord og betyr at de enten jobber for å få bedre samvittighet eller å tjene mer penger på andres dårlige samvittighet, legger han til.

Hør forrige ukes episode «Test ID.4 GTX + elbil nå eller aldri»: