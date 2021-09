I denne ukens podcastepisode er Finansavisens Motor-redaktør, Andreas Scheel, gjest i studio. Han var nylig i Sør-Tyskland og testet BMW nyeste elektriske flaggskip, SUVen iX.

Det er München-selskapets første skikkelige elbil, ettersom i3 til en viss grad var en utviklingsbil, mens iX3 bygger på «vanlige» X3.

Hør denne ukens episode «BMW iX prøvekjørt: Dette liker vi (ikke) + Tesla med merkelig problem»:

Modellen Scheel har testet er xDrive50, som skal kunne rulle 630 kilometer med et batteri på 111,5 kWh (brutto). Versjonen med mindre batteripakke på 76,7 kWh, xDrive40, triller 425 kilometer.

Den foreløpige toppversjonen gjør unna 0-100 på 4,6 sekunder, kan trekke 2,5 tonn på kroken og har et bagasjerom på 500 liter. Startprisen er satt til 811.720 for 50-utgaven, mens 40 begynner på 671.720.

Med sportspakke, større felger, skinn, ekstra sikkerhetsutstyr og flere tekniske finesser nærmer man seg nok en million for en ferdig utstyrt xDrive50.

Finansavisens Motor-utsending mener at BMW skal ha pluss i boks for både rekkevidde, ny og oppdatert teknologi og et helt nytt interiør. SUVen har også et par negative sider som diskuteres i denne ukens episode.

KOMMER: BMW iX vil mest sannsynlig friste mange nordmenn. Foto: BMW

Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, har fisket etter leveringsdatoer fra BMW Norge.

– «Bestiller man iX 50 nå må man beregne levering mot slutten av 2022», skrev en representant der til meg. Det er jo en stund til ettersom bestillingene åpnet i mars. iX 40 kan du derimot få i år, sier Sæbø.

– Hva hadde du valgt, spør bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Hvis jeg skulle kjøpt den bilen, ville jeg kjøpt den nå. Jeg hadde ikke trengt en som var stappfull med utstyr, men en fin bil, også hadde jeg testet iX 50 når den kommer. Listene fylles uansett opp, så hvis du skal ha en i år bør du nok være rask, sier Sæbø.

– Det vil være etterspørsel etter de bilene hele neste år, legger Mørch Larsen til.

Sæbø påpeker at det også kommer en toppversjon i iX 60 etter hvert.

Merkelige grep

Motor-redaktør Andreas Scheel fikk kun mulighet til å teste iX 50 i Tyskland, og det er enkelte ting han stusset over under testingen.

– BMW har utviklet en lyd til bilen som de kaller «ikonisk lyd», men hadde du hørt den lyden hjemme ville du ringt elektrikeren med en gang. Det er ett eller annet som ikke stemmer. Jeg synes det blir helt feil, mener Scheel.

Hør forrige ukes episode «De dårligste sjåførene, en ferdig resirkulert BMW og visdomsord om varebiler»: