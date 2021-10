Han hevder at slike batteribytter er en effektiv måte å øke levetiden til batteriene på, og sikre livsløpet til elektriske biler. Nio åpner sågar for at batteriene kan abonneres på, noe som gjør at startprisen senkes til 519.000 kroner med en månedlig avgift på 1.399 kroner for batteriet på 75 kWh. Ønskes det større batteriet på 100 kWh koster det 1.999 kroner i måneden men også et gigantbatteri på hele 150 kWh skal tilbys. Nio kaller tjenesten «Battery as a service» (Baas).