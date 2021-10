For å oppnå ytelsene benyttes samme batteri som de øvre EQS-modellene, på 107,8 kWh. Den interne spenningen er på 400 volt, og maksimal ladeeffekt på hurtiglader oppgis til 200 kW. Den interne laderen kan ta 11 kW som standard, eller 22 kW for de som krysser av på «Ja til alt». Og i rubrikken med tallet som betyr nesten like mye som prisen, står det at rekkevidden målt i henhold til WLTP er mellom 526 og 580 kilometer.