Porsche Mission R er trolig en forsmak på en helelektrisk 718 Cayman.

900 volt, over 1.088 HK og fra 0 til 100 km/t på under 2,5 sekunder, skjerper sansene. Konseptet Mission R er en forsmak på et eget helelektrisk GT-mesterskap som kan komme i 2025, men allerede neste år er det duket for virtuell racing på dataskjermen. Flere spår at linjene trolig dukker opp på den forestående rene elbilvarianten av 718 Cayman.