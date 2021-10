– Vi utviklet vår første elsykkel i 1994, men fikk høre at det aldri kom til å bli noe marked for den typen produkt, fordi det ble oppfattet som juks å ha elektrisk motor. Det var heller ikke noe regelverk for bruk av slike «kjøretøy». Nå, snart 30 år senere, er det et globalt marked for denne type mobilitet, sier gründer og daglig leder Jan Petter Skram i Buddy Electric.